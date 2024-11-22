أشغال بناء مشروع سد سيدي عبو في تاونات تشارف على الانتهاء

هبة بريس – تاونات

ستشهد البنية التحتية المائية بإقليم تاونات في عام 2025 إضافة هامة تتمثل في سد “سيدي عبو” الواقع على مجرى واد اللبن، حيث أوشكت أشغال بنائه على الانتهاء بعد بدء الحفر الأولي في نهاية 2021.

200 مليون متر مكعب

ويهدف المشروع إلى تحقيق سعة تخزينية تصل إلى 200 مليون متر مكعب. وتتقدم أشغال بناء السد بوتيرة متسارعة، إذ تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية 80%.

وفي هذا السياق، يتم العمل على وضع الردوم في السد الرئيسي، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال حفر مآخذ المياه الصالحة للشرب ومياه الري، فضلاً عن حفر مفرغ القعر.

القرى المجاورة

كما تشمل الأشغال بناء طرق لتسهيل الوصول إلى القرى المجاورة، وإنشاء مفرغ الحمولات وتركيب المعدات الإلكتروميكانيكية.

ويتكون المشروع من جزئين رئيسيين: الأول هو السد الرئيسي المصنوع من الخرسانة المضغوطة، بارتفاع 72 مترًا وطول قمة يبلغ 148 مترًا، وحجم خرسانة إجمالي قدره 240 ألف متر مكعب.

إقليم تازة

أما الجزء الثاني فهو حاجز الفج، الذي يمتد على أكثر من كيلومتر وارتفاعه 41 مترًا، مع حجم ردوم يبلغ 2 مليون متر مكعب، ويهدف إلى إغلاق الحقينة على الضفة اليسرى للسد.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالي مليار و240 مليون درهم، ويشغل مساحة 833 هكتارًا تمتد من إقليم تاونات إلى إقليم تازة، مما يسمح بتخزين 200 مليون متر مكعب من المياه.

1.5 مليون يوم عمل

ويسعى مشروع سد “سيدي عبو” إلى ري نحو 5000 هكتار من الأراضي أسفله، بالإضافة إلى توفير الحماية من الفيضانات، وتأمين مياه الشرب للمناطق القروية المحيطة، وذلك ضمن إطار البرنامج الوطني لتزويد المياه الشروب ومياه الري.

كما سيتيح السد إنتاج الطاقة الكهرمائية، وسيسهم في خلق نحو 1.5 مليون يوم عمل خلال فترة التنفيذ، فضلاً عن تأهيل القوى العاملة المحلية وتعزيز السياحة البيئية في المنطقة.