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الصورة تعبيرية
الصورة تعبيرية

صفعة قوية للانفصاليين.. بنما تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع “البوليساريو”

22 نوفمبر، 2024 - 9:18 صباحًا
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هبة بريس

قررت جمهورية بنما، تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.

وأكدت وزارة الخارجية البنمية، في بلاغ، أنه “وفقا لمقتضيات القانون الدولي، قررت حكومة بنما، اعتبارا من (الخميس)، تعليق العلاقات الدبلوماسية” مع “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.

وأضاف المصدر ذاته أن “جمهورية بنما، التي تعطي الأولوية للمصلحة الوطنية وتظل وفية للمبادئ الأساسية لسياستها الخارجية، تجدد تأكيد قناعتها بالأهداف والقيم التي توجِّه العمل متعدد الأطراف، وتجدد إرادتها مواصلة دعم جهود الأمين العام والمجتمع الدولي، في إطار الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” المعنية بقضية الصحراء.

وخلص البلاغ إلى أن جمهورية بنما “تجدد تأكيد التزامها بالحوار والتعاون متعدد الأطراف، في إطار سياسة خارجية بناءة تهدف إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين”.

22 نوفمبر، 2024 - 9:18 صباحًا
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