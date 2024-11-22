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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

طقس اليوم.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

22 نوفمبر، 2024 - 9:05 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن ترتفع درجات حرارة النهار نسبيا فوق مناطق كل من سوس، ومناطق الأطلس الصغير وكذا الأقاليم الجنوبية.

كما ستكون السماء غائمة جزئيا، مع احتمال نزول قطرات متفرقة محليا بالأطلسين الكبير والصغير وشمال الأقاليم الصحراوية، وكذا نزول قطرات مطرية محلية بمنطقة طنجة واللوكوس.

وستتشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل، بالقرب من السواحل الأطلسية وشمال المنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء غائمة أحيانا فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والريف والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية.

ومن المتوقع أن يبقى الطقس باردا نسبيا مع وجود صقيع محلي، وذلك خلال الليل والصباح، فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، فضلا عن تناثر غبار محلي بالمناطق الجنوبية.

كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما، بكل من شرق الواجهة المتوسطية ومرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، وستبقى درجات الحرارة،خلال النهار، دون تغيير مهم.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الجرف ورأس تافلني.

22 نوفمبر، 2024 - 9:05 صباحًا
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