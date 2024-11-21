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المنتخب المغربي النسوي
المنتخب المغربي النسوي

قبل سحب القرعة.. “الكاف” يكشف تصنيف منتخبات “كان السيدات 2025”

21 نوفمبر، 2024 - 11:02 مساءً
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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يوم الخميس، عن تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات 2024، التي ستقام في المغرب بين 5 و26 يوليوز المقبل.

تصنيف المنتخبات قبل القرعة :

تشارك في البطولة القارية 12 منتخبًا، يتم توزيعهم على ثلاث مجموعات، وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقد جاء التصنيف كالتالي:

  • القبعة الأولى:
    المغرب (البلد المضيف)، نيجيريا، جنوب أفريقيا.
  • القبعة الثانية:
    زامبيا، غانا، تونس.
  • القبعة الثالثة:
    مالي، السنغال، الجزائر.
  • القبعة الرابعة:
    الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، بوتسوانا.

موعد ومكان القرعة

ستُجرى قرعة البطولة يوم غد الجمعة، بمركب محمد السادس لكرة القدم، انطلاقًا من الساعة الثامنة مساءً.

تطلعات المنتخبات

تأتي هذه النسخة وسط تطلعات كبيرة من المنتخبات المشاركة، خاصة المنتخب المغربي الذي يسعى إلى تحقيق إنجاز تاريخي على أرضه، بعد تطوره الملحوظ في السنوات الأخيرة، بدعم من استضافة بطولات كبرى.

21 نوفمبر، 2024 - 11:02 مساءً
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