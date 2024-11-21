المغربي عبد الله وزان يثير اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى

هبة بريس – رياضة

أفادت تقارير صحفية أن أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزيغ الألماني تتابع عن كثب لاعب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، عبد الله وزان، المحترف في نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن اللاعب الشاب لفت أنظار كبار الأندية الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة، بعد تقديمه مستويات مميزة مع المنتخب المغربي في بطولة شمال أفريقيا، بالإضافة إلى تألقه مع فريقه أياكس أمستردام.

وكان اللاعب قد عاد مؤخرًا إلى هولندا للالتحاق بفريقه أياكس أمستردام، بعدما رفض الأخير استمراره مع المنتخب المغربي خارج فترات تواريخ “فيفا”.

وقد شارك وزان في بعض مباريات المنتخب المغربي في بطولة شمال أفريقيا، قبل أن يغادر نحو هولندا، استجابة لطلب فريقه الذي أمره بالعودة إلى صفوفه بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.