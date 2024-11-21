إدارية فاس تعزل 03 نواب البرلماني ورئيس جماعة كلدمان بتازة

هبة بريس_ ع محياوي

اصدرت المحكمة الإدارية بفاس، اليوم الخميس 21 نونبر الجاري، حكما يقضي بعزل ثلاثة مستشارين جماعيين من عضوية جماعة كلدمان، الواقعة بإقليم تازة.

هؤلاء المستشارون كانوا يشغلون مناصب النائب الأول والثالث والخامس لرئيس الجماعة أحمد العبادي، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية.

ويأتي هذا القرار بعد طلب تقدم به حزب التقدم والاشتراكية قبل أسبوعين، لعزل المستشارين بسبب خلافات داخلية وصراعات سياسية.

وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، حيث تعكس حالة التوتر السياسي داخل الجماعة وبين أعضاء الحزب.

من المتوقع أن تكون لهذه الخطوة تداعيات على التوازنات السياسية داخل الجماعة، خصوصاً أنها تتزامن مع تزايد الضغوط السياسية على الأحزاب لتأمين استقرار التسيير الجماعي بالمناطق القروية.