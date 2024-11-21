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بروكسل تحتضن لقاء رفيع المستوى حول “المغرب مركز اقتصادي أورو-إفريقي”

21 نوفمبر، 2024 - 8:09 مساءً
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بروكسل: عزالدين لمريني

تحتضن العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم 7 دجنبر المقبل، لقاء رفيع المستوى من تنظيم الغرفة المغربية للتجارة والصناعة بلجيكا-الاتحاد الأوروبي (CMCIBE)، تحت شعار “المغرب، مركز اقتصادي أورو-إفريقي”، وذلك بحضور مجموعة من الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين من المغرب، بلجيكا، وإفريقيا.

وبحسب بيان صحفي للغرفة المغربية للتجارة والصناعة بلجيكا-الاتحاد الأوروبي، توصلت ” هبة بريس” بنسخة منه، فان هذا الحدث سيشهد حضور ممثلين عن غرف التجارة، مكتب الصرف، الجهات المغربية، بالإضافة إلى صناع القرار المؤسساتيين والاقتصاديين.

و يهدف اللقاء إلى تعزيز الشراكات بين أوروبا وإفريقيا من خلال تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للمغرب كجسر اقتصادي وتجاري.

وأشار البيان، إلى أن النقاشات ستتركز على موقع المغرب كمنصة للتعاون الاقتصادي، وفرص الاستثمار للشركات البلجيكية والأوروبية في إفريقيا عبر المغرب، بالإضافة إلى تعزيز التبادلات التجارية شمال-جنوب وجنوب-جنوب،

ويراهن على اللقاء أن يشكل خطوة رئيسية لتعزيز ديناميكية تعاون مستدام بين المناطق المعنية.

21 نوفمبر، 2024 - 8:09 مساءً
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