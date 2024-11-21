إختفاء سائح بلجيكي في نواحي أكادير يستنفر الدرك الملكي

هبة بريس – أكادير

أثار اختفاء سائح بلجيكي في ظروف غامضة، اليوم الخميس، استنفار مختلف عناصر وحدات سرية الدرك الملكي بأكادير.

واختفى السائح المذكور أثناء جولة استكشافية برفقة صديقاته في منطقة إمي أومسدناس، الواقعة ضمن نفوذ جماعة تامري شمال أكادير.

وكثفت عناصر الدرك، بالتنسيق مع السلطات المحلية وأفراد القوات المساعدة وأعوان السلطة، عمليات البحث في المناطق الجغرافية التي كانت آخر مواقع ظهور السائح المفقود، على أمل العثور عليه.

وقد تم نشر فرقة من الكلاب المدربة، إضافة إلى فرق المشاة وطائرات “درون”، للمساعدة في تمشيط المناطق السياحية والمناطق الجبلية، في محاولة للعثور على السائح المفقود الذي اختفى بشكل مفاجئ.