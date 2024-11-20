فرار سيارة سائح خليجي بعد إصابة مسؤول بالدرك بأكادير

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

وقع حادث سير غريب بالقرب من الجماعة الحضرية لأكادير ، اليوم الاربعاء 20 نونبر الجاري ، حيث أسفر عن إصابة نائب القائد الجهوي للدرك الملكي في ظروف مثيرة للقلق.

الحادث وقع نتيجة اصطدام قوي بين سيارتين، إحداهما كان يقودها المسؤول الدركي الذي تعرض لإصابات أدت إلى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.

لكن الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة هو السيارة الأخرى التي تسببت في الحادث، حيث تبين أن سائقها خليجي كان في حالة غير طبيعية، وبرفقته فتاتان.

الاصطدام الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم خلّف وراءه أضراراً مادية جسيمة، ولكن الأغرب كان اختفاء المتورطين بعد الحادث، حيث لاذ السائق والفتاتان بالفرار فور وقوع الحادث، متجهين إلى جهة مجهولة.

الحادث أثار حالة من الغموض والقلق، خاصة مع وجود شبهة حول سبب الحادث، في ظل فرار المتورطين دون أن يتم التعرف على هويتهم بشكل كامل حتى الآن. الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الحادث، وسط تساؤلات عن الدوافع الحقيقية وراء الحادث الغامض، وما إذا كان له علاقة بسياق آخر لم يُكشف بعد.

بينما يواصل نائب القائد الجهوي للدرك الملكي تلقي العلاج، تبقى الأسئلة مفتوحة حول هذه الحادثة التي صدمت زملاء المسؤول في الدرك ، وأثارت الكثير من التكهنات حول أسبابها وظروفها المشبوهة.