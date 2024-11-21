بشكل مفاجئ.. وفاة رجل خمسيني داخل مطعم بطنجة

هبة بريس – طنجة

توفي رجل خمسيني من عمره، اليوم الخميس، نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده بمطعم الوجبات السريعة “ماكدونالدز” القريب من الدائرة الأمنية الثانية بمدينة طنجة.

وحسب مصادر مطلعة، فقد دخل الراحل المطعم لتناول وجبة “هامبورغر”، لكنه تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أسقطته مغشياً عليه.

وتم نقل الهالك على الفور إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بالمضاعفات الصحية.

وعلى إثر الحادث، باشرت المصالح الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الواقعة، حيث أجرت تحقيقاً أولياً داخل المطعم، فيما نُقلت جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار.