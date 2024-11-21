أشرف حكيمي يتصدر قائمة مميزة في الدوري الفرنسي

هبة بريس – رياضة

يتصدر الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان قائمة مميزة في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ووفقا لمنصة “سوفا سكور” فإن أشرف حكيمي يتصدر قائمة أفضل اللاعبين تقييما هذا الموسم في الدوري الفرنسي بـ 7.93 نقطة، ما يجعله أفضل لاعب في “الليغ 1” متفوقا على جميع نجوم هذا الدوري.

ويأتي عثمان ديمبيلي في المركز الثاني بتقييم 7.90 نقطة، بينما يحتل لي كانجين، لاعب باريس سان جيرمان أيضا المركز الثالث بـ 7.75 نقطة.

ويقدم أشرف حكيمي موسما مميزا كعادته مع باريس سان جيرمان، إذ أضحى النجم الأول لنادي العاصمة الفرنسية بعد رحيل زميله وصديقه المقرب كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.