وداعا للفوضى.. إنطلاق العمل بـ “بطاقة الملاعب”(صورة)

أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أنه، في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة بينهما، شرعتا رسميًا في العمل ببطاقة الملاعب.

وفي هذا الصدد، تقرر اعتماد “بطاقة الملاعب” كبطاقة حصرية ووحيدة لهذا الغرض، وذلك حرصًا من العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية على تنظيم العمل الصحفي وتوفير ظروف عمل ملائمة للصحفيين والمصورين للقيام بمهامهم.

ويضع هذا القرار حدًا للفوضى، إذ تنطلق اليوم الخميس 27 نونبر رسميًا هذه العملية الجديدة لتنظيم الدخول إلى المباريات بالاعتماد على “بطاقة الملاعب”.

وكان عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وإدريس شحتان، رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، قد وقعا يوم الثلاثاء من شهر شتنبر الماضي في أحد الفنادق بالدار البيضاء اتفاقية شراكة لتنظيم عملية التغطية الإعلامية للتظاهرات والمباريات الكروية داخل الملاعب الوطنية.