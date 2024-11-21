قاض يفقد وظيفته بسبب 500 درهم
هبة بريس- عبد اللطيف بركة
قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية إنهاء علاقة قاضٍ بمهنته بعد إدانته في قضية نصب، حيث تم اتخاذ قرار بفصله عن العمل بسبب إخلاله بالواجب المهني ومخالفة الأخلاقيات. القاضي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة ابتدائية، أدين ابتدائياً واستئنافياً بالحبس سنة موقوفة التنفيذ.
تفاصيل القضية
بدأت القضية عندما تورط القاضي في حادث سير مع سائق آخر، حيث طلب منه إصلاح سيارته بعد حادث بسيط وترك له رخصة القيادة كضمان. لكن بعد إصلاح السيارة بقيمة 500 درهم، تم العثور على أوراق مالية بحوزته تبين أنها موضوع شكاية بالنصب، ليتم إيقافه من قبل الشرطة.
التحقيقات والعقوبة
بعد تحقيقات موسعة من المفتشية العامة للشؤون القضائية، تقرر توقيفه عن العمل مؤقتاً، ليتم فصله لاحقاً بعد استنفاد جميع مراحل التحقيقات.
تعليق واحد
ومادا عن ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة سنة٢٠١١ و٢٠١٢ وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحايا الوكيل الوكيل العام السابق بورزازات اب سنة٢٠١١ و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين اللهم قد بلغت