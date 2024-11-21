الخميسات.. حادثة سير خطيرة تخلف 15 مصابًا

هبة بريس – الخميسات

وقعت صباح اليوم الخميس حادثة سير خطيرة بإقليم الخميسات على الطريق الجهوية الرابطة بين مدينة الخميسات وجماعة آيت يدين إثر اصطدام قوي بين سيارة أجرة من الصنف الأول وسيارة للنقل المزدوج.

و أسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بالخميسات لتلقي العلاج فيما وُصفت حالتا اثنين منهم بالحرجة.

حلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث حيث عملت على تأمين الموقع وتسهيل حركة السير في المنطقة بالتزامن مع فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه.

ويُشار إلى أن هذا المقطع الطرقي يشهد بشكل مستمر حوادث سير خطيرة تهدد سلامة السائقين والركاب مما يبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحسين البنية التحتية وتعزيز تدابير السلامة على الطرق.