الخميسات.. حادثة سير خطيرة تخلف 15 مصابًا
هبة بريس – الخميسات
وقعت صباح اليوم الخميس حادثة سير خطيرة بإقليم الخميسات على الطريق الجهوية الرابطة بين مدينة الخميسات وجماعة آيت يدين إثر اصطدام قوي بين سيارة أجرة من الصنف الأول وسيارة للنقل المزدوج.
و أسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بالخميسات لتلقي العلاج فيما وُصفت حالتا اثنين منهم بالحرجة.
حلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث حيث عملت على تأمين الموقع وتسهيل حركة السير في المنطقة بالتزامن مع فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه.
ويُشار إلى أن هذا المقطع الطرقي يشهد بشكل مستمر حوادث سير خطيرة تهدد سلامة السائقين والركاب مما يبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحسين البنية التحتية وتعزيز تدابير السلامة على الطرق.
5 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في السنوات الأخيرة شهد المغرب حوادث السير بكثرة والاسباب متعددة ومن بينها السرعة المفرطة وعدم احترام قوانين السير .
كثر حروب الطرقات كأننا في سباق حلبة والضحية هم الراكبين لهذا نطالب من المسؤولين أن تضع حدا لهذه الحروب التي تخلف قتلى وجرحى ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم ارحمهم واغفر لهم إنا لله وإنا إليه راجعون.
كل نفس ذائقة الموت ولكن للأسف الشديد ليست بهذه الطريقة المؤلمة التي خلفت وراءها حزنا شديدا على نفوس عائلتهم حسبنا الله ونعم الوكيل في من كان مسببا وراء هذه الحادثة التي خلفت وراءها عدة الضحايا الذين لا ذنب لهم.
ربما سبب هذه الحادثة الحفر والبنية التحتية والخدمات الخاصة لان التساقطات المطرية تفضح ذالك مما تهدد حياة المواطنين وحسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اشفي المصابين وارحم الموتى ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على وزارة النقل والوجستيك إعادة النظر في الطرقات الوطنية والجهوية في اصلاحها لأن الحفر تسبب في حوادث السير خطيرة تؤدي الى الوفاة لقدر الله أو إصابات جسمانية تسبب اعاقات جسدية ونفسية ، اللهم لطفك والسلامة للجميع.