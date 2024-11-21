فاس.. مصرع شابين جراء إصطدام دراجة نارية بعمود للإنارة العمومية
هبة بريس _ ع محياوي
وقعت حادثة مأساوية مساء يوم أمس الأربعاء بمدينة فاس، حيث لقي شابان مصرعهما إثر اصطدام دراجتهما النارية بعمود إنارة عمومية قرب باب المكينة.
الشابان، اللذان يبلغان من العمر 19 و20 سنة، كان أحدهما طالبًا في شعبة الآداب الإنجليزي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة سيدي محمد بنعبد الله.
و فور وقوع الحادثة، حضرت السلطات الأمنية إلى المكان لفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، بهدف تحديد أسباب الحادثة وظروفها وتحديد المسؤوليات. وتم نقل جثماني الضحيتين إلى مستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق.
9 تعليقات
بدون فتح تحقيق الحادثة المؤلمة واضحة سببها السرعة المفرطة وعدم التركيز في السياقة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهما واجعلهما مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
كل نفس ذائقة الموت ولكن للأسف الشديد ليست بهذه الطريقة المؤلمة التي خلفت وراءها حزنا على نفوس عائلتهما إنا لله وإنا إليه راجعون.
السبب وراء ذالك الحادث السرعة المفرطة وأصلا في تلك الطريقة يكثر فيها الحوادث باكثرة ولاندري من المسؤول عن ذالك ويبقى السؤال مطروح للنقاش ؟؟؟؟ اللهم ارحمهما واغفر لهما.
الموت واحدة والاسباب متعددة ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان….
الموت واحدة والاسباب متعددة…
يجب تطبيق قانون السير والحد من حوادث الطرقات …
اللهم تجاوز عن سيئاتهما ووسع مدخلهما وتبثهما عند السؤال منكر و نكير إنا لله وإنا إليه راجعون.
هذه هي نتيجة السرعة المفرطة وعدم التركيز تؤدي إلى الوفاة أو بإعاقة جسدية ونفسية لقدر الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صبر اهليهما الصبر والسلوان.