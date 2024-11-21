فاس.. مصرع شابين جراء إصطدام دراجة نارية بعمود للإنارة العمومية

هبة بريس _ ع محياوي

وقعت حادثة مأساوية مساء يوم أمس الأربعاء بمدينة فاس، حيث لقي شابان مصرعهما إثر اصطدام دراجتهما النارية بعمود إنارة عمومية قرب باب المكينة.

الشابان، اللذان يبلغان من العمر 19 و20 سنة، كان أحدهما طالبًا في شعبة الآداب الإنجليزي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة سيدي محمد بنعبد الله.

و فور وقوع الحادثة، حضرت السلطات الأمنية إلى المكان لفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، بهدف تحديد أسباب الحادثة وظروفها وتحديد المسؤوليات. وتم نقل جثماني الضحيتين إلى مستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق.