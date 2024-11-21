ضمنهم فتاة قاصر..ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بطنجة

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الأربعاء 20 نونبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمدينة طنجة في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث تم العثور بحوزتهم على 3460 قرص مخدر، من بينها 2460 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل و1000 قرص مهلوس من نوع إكستازي، علاوة على سلاح أبيض ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.