أصوات غامضة تُفجر مفاجأة غير متوقعة تحت منزل مسنة (فيديو)

فوجئت امرأة مسنّة في مدينة لوس أنجلوس بأن الأصوات الغامضة التي كانت تسمعها ليلاً من تحت منزلها لم تكن ناتجة عن حيوانات كما كانت تعتقد، بل كانت بسبب رجل عارٍ كان يقيم هناك.

اكتشاف غريب في حي “إل سيرينو”

المرأة البالغة من العمر 93 عامًا، المقيمة في حي “إل سيرينو” مع عائلتها، كانت قد اعتادت على سماع أصوات غريبة تحت منزلها على مدار الأسابيع الأخيرة. في البداية، ظن أفراد العائلة أن الأصوات كانت ناتجة عن مرور حيوانات برية أو كلاب عبر المساحة الضيقة تحت المنزل.

تغير في الأصوات يثير القلق

في ليلة الخميس الماضي، تصاعدت الأصوات بشكل غير مسبوق، وبدت وكأنها استجابات مباشرة لحركة أفراد العائلة داخل المنزل.

يقول ريكاردو سيلفا، صهر المرأة: “كنا نعتقد أن الأصوات ناتجة عن حيوانات، ولكننا لاحظنا أنها ترد على حركة زوجتي في المنزل، مما جعلنا ندرك أن هناك أمرًا غير طبيعي”.

الشرطة تكتشف الرجل العارٍ

قررت العائلة الاتصال بالشرطة، التي وصلت إلى المكان واكتشفت أن هناك رجلًا عارياً يعيش في المساحة الضيقة التي لا يتجاوز ارتفاعها قدمين تحت المنزل. رغم محاولات الشرطة التحدث مع الرجل لساعات، رفض مغادرة المكان. كما فشلت محاولات استخدام الكلاب البوليسية في إخراجه.

استخدام الغاز المسيل للدموع لإجباره على الخروج

أخيرًا، اضطرت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لإجبار الرجل على مغادرة المكان.

وقال سيلفا: “رفض الرجل المغادرة، وحتى الكلاب والغاز لم يفلحا في إخراجه، وهذا أمر غريب ولكنه ليس نادرًا في ظل بحث البعض عن مأوى”.

هوية الرجل

تم التعرف على الرجل الذي يُدعى إسحاق بيتانكورت، 27 عامًا، ويُعتقد أنه كان يعيش تحت المنزل لمدة تصل إلى ستة أشهر.

تخطط العائلة الآن لإغلاق المساحة بالكامل تحت المنزل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.