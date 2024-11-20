مدرب ريال سوسييداد يُفاجئ نايف أكرد قبل مباراة كأس الملك

هبة بريس – رياضة

استبعد الإسباني إيمانويل ألغاوسيل، مدرب ريال سوسيداد، الدولي المغربي نايف أكرد من قائمة مباراة الفريق أمام خوفي إسبانيول في دور الـ64 من كأس الملك، المقررة يوم الخميس.

وجاء استبعاد أكرد من التشكيلة بناءً على قرار من ألغاوسيل، حيث تم إراحته استعدادًا للمباراة المقبلة في الدوري الإسباني، وذلك بعد أن خاض اللاعب مباراتين مع المنتخب المغربي في تصفيات كأس إفريقيا أمام الغابون وليسوتو خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.