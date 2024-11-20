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خديجة الرميشي
خديجة الرميشي

جوائز “كاف”.. الرميشي والجبراوي مرشحتان لجائزة أفضل حارسة مرمى

20 نوفمبر، 2024 - 6:54 مساءً
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هبة بريس – رياضة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى في أفريقيا لعام 2024.

وشهدت القائمة تواجد المغربيتين خديجة الرميشي، حارسة مرمى الجيش الملكي، وفاطمة الجبراوي، حارسة مرمى الوداد الرياضي، ضمن المرشحات، إلى جانب 8 حارسات من أندية مختلفة.

وتضم لائحة المرشحات للجائزة: حبيبة صبري (مسار المصري)، كاتي بيا (إكلير ديسيكا الكاميروني)، فيدلين نغوي (تي بي مازيمبي الكونغولي)، شياماكا نادوزي (باريس إف سي النيجيري)، مونل أويونو (إيدو كوينز النيجيري)، أنديل دلاميني (ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي)، تانديكا نغسوبو (جامعة وسترن كيب الجنوب أفريقية)، وكاترين موسودونا (إنديني روزز إف سي الزامبي).

ويُذكر أن حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيُقام في مدينة مراكش يوم 16 دجنبر المقبل.

20 نوفمبر، 2024 - 6:54 مساءً
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