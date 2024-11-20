لتعزيز التبادل التجاري..أمريكا ترسل بعثة الى المغرب

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن زيارة وفد تجاري أمريكي إلى المغرب بداية الشهر المقبل، يضم مسؤولين من القطاع الزراعي على مستوى الولايات، بالإضافة إلى ممثلين عن 50 شركة ومجموعة تجارية أمريكية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن هذه الزيارة تأتي في إطار مهمة تجارية تهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية والمنتجات الغذائية الأمريكية إلى المغرب ودول غرب أفريقيا. وأوضحت الوزارة أن الزيارة توفر فرصة لشركات الزراعة الأمريكية لدخول السوق المغربية النابضة بالحياة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمغرب الذي يتيح الوصول إلى أسواق أكبر في أفريقيا.

يُعتبر المغرب من أبرز الأسواق المصدرة للمنتجات الزراعية الأمريكية، حيث يحتل المرتبة الثانية في أفريقيا. في العام الماضي، تجاوزت مبيعات المنتجات الغذائية الأمريكية إلى المغرب 619 مليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 16% من إجمالي الصادرات الزراعية الأمريكية الموجهة إلى القارة الأفريقية.

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