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فريق الجيش الملكي للسيدات
فريق الجيش الملكي للسيدات

جوائز “كاف”.. الجيش الملكي مرشح لجائزة أفضل فريق للسيدات

20 نوفمبر، 2024 - 6:08 مساءً
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هبة بريس – رياضة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل فريق للسيدات في أفريقيا لعام 2024.

وتضم القائمة نادي الجيش الملكي النسوي، إلى جانب 7 أندية أخرى هي: تي بي مازيمبي الكونغولي، مسار المصري، نادي البنك التجاري الإثيوبي، إدو كوينز البنيني، نسور المدينة السنغالي، ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي، وجامعة وسترن كيب الغربية الجنوب أفريقية.

ويُذكر أن حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيُقام في مدينة مراكش يوم 16 دجنبر المقبل.

20 نوفمبر، 2024 - 6:08 مساءً
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