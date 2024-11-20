جوائز “كاف”.. الجيش الملكي مرشح لجائزة أفضل فريق للسيدات
هبة بريس – رياضة
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل فريق للسيدات في أفريقيا لعام 2024.
وتضم القائمة نادي الجيش الملكي النسوي، إلى جانب 7 أندية أخرى هي: تي بي مازيمبي الكونغولي، مسار المصري، نادي البنك التجاري الإثيوبي، إدو كوينز البنيني، نسور المدينة السنغالي، ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي، وجامعة وسترن كيب الغربية الجنوب أفريقية.
𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 (𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻) – 𝗡𝗼𝗺𝗶𝗻𝗲𝗲𝘀#CAFAwards2024 pic.twitter.com/UFRpkEpdmf
— CAF_Online (@CAF_Online) November 20, 2024
ويُذكر أن حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيُقام في مدينة مراكش يوم 16 دجنبر المقبل.