close button
المنتخب المغربي النسوي
المنتخب المغربي النسوي

جوائز “كاف”.. 3 لاعبات مغربيات في قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة محلية

20 نوفمبر، 2024 - 5:55 مساءً
0

هبة بريس – رياضة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحات للفوز بجائزة أفضل لاعبة محلية في أفريقيا لعام 2024.

وشملت القائمة لاعبات من الجيش الملكي، حيث تواجدت ضحى المدني، سناء مسودي، وحارسة مرمى الفريق خديجة الرميشي، بالإضافة إلى 7 لاعبات أخريات من أندية مختلفة.

وتضم لائحة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة محلية: ساندرين نيونكورو (مسار المصري)، ميرفيي نانغوجي (تي بي مازيمبي الكونغولي)، لاشو فلورا مارتا (مازيمبي الكونغولي)، إيميم إيسيان (نادي البنك التجاري الإثيوبي)، مونلي أويونو (نادي البنك التجاري الإثيوبي)، أموغيلانغ موطاو (جامعة وسترن كيب الجنوب أفريقية)، وشادية نانكيا (مسار المصري).

ويُذكر أن حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيُقام في المغرب، في 16 دجنبر المقبل، بمدينة مراكش.

20 نوفمبر، 2024 - 5:55 مساءً
0

مقالات ذات صلة

يوسف النصيري وياسين بونو

بونو يقود النصيري إلى الدوري السعودي وبرازيلي بانتظار تعويضه

2024-11-20 / 23:36
نايف أكرد، مدافع ريال سوسييداد

مدرب ريال سوسييداد يُفاجئ نايف أكرد قبل مباراة كأس…

2024-11-20 / 23:19
المهدي موهوب

المهدي موهوب يتوج بجائزة مميزة مع دينامو موسكو

2024-11-20 / 22:42
المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة

المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يتعادل مع الجزائر…

2024-11-20 / 21:27
فينيسيوس جونيور

اختبار DNA يكشف مفاجأة بشأن أصول فينيسيوس الأفريقية (صورة)

2024-11-20 / 20:42
سناء المسودي

جوائز “كاف”.. سناء المسودي مرشحة لجائزة الكرة الذهبية النسوية

2024-11-20 / 19:38
خديجة الرميشي

جوائز “كاف”.. الرميشي والجبراوي مرشحتان لجائزة أفضل حارسة مرمى

2024-11-20 / 18:54
الديربي البيضاوي

بلاغ مشترك واتفاق ثنائي بين الرجاء والوداد قبل الديربي

2024-11-20 / 18:20
فريق الجيش الملكي للسيدات

جوائز “كاف”.. الجيش الملكي مرشح لجائزة أفضل فريق للسيدات

2024-11-20 / 18:08
المنتخب المغربي

تراجع مرتقب للمنتخب المغربي في تصنيف “فيفا”

2024-11-20 / 16:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى