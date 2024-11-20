جوائز “كاف”.. 3 لاعبات مغربيات في قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة محلية

هبة بريس – رياضة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحات للفوز بجائزة أفضل لاعبة محلية في أفريقيا لعام 2024.

وشملت القائمة لاعبات من الجيش الملكي، حيث تواجدت ضحى المدني، سناء مسودي، وحارسة مرمى الفريق خديجة الرميشي، بالإضافة إلى 7 لاعبات أخريات من أندية مختلفة.

وتضم لائحة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة محلية: ساندرين نيونكورو (مسار المصري)، ميرفيي نانغوجي (تي بي مازيمبي الكونغولي)، لاشو فلورا مارتا (مازيمبي الكونغولي)، إيميم إيسيان (نادي البنك التجاري الإثيوبي)، مونلي أويونو (نادي البنك التجاري الإثيوبي)، أموغيلانغ موطاو (جامعة وسترن كيب الجنوب أفريقية)، وشادية نانكيا (مسار المصري).

ويُذكر أن حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيُقام في المغرب، في 16 دجنبر المقبل، بمدينة مراكش.