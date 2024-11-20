طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– طنجة: 37 ملم

– أوكايمدن: 16 ملم

– إفران: 15 ملم

– شفشاون: 13 ملم

– سطات: 12 ملم

– تكركوست: 10 ملم

– الحاجب: 09 ملم

– فاس: 08 ملم

– بني ملال: 07 ملم

– مكناس: 06 ملم

– الصويرة-المطار وخريبكة وميدلت وتازة وتطوان: 05 ملم

– العرائش: 04 ملم

– بن جرير ومراكش: 03 ملم

– إنزكان وتارودانت: 01 ملم

– الرشيدية، أكادير المسيرة، بوعرفة، ورزازات، الدار البيضاء، الحسيمة، القنيطرة، سيدي سليمان، تاوريرت: أقل من ميلمتر.