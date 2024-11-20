طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– طنجة: 37 ملم
– أوكايمدن: 16 ملم
– إفران: 15 ملم
– شفشاون: 13 ملم
– سطات: 12 ملم
– تكركوست: 10 ملم
– الحاجب: 09 ملم
– فاس: 08 ملم
– بني ملال: 07 ملم
– مكناس: 06 ملم
– الصويرة-المطار وخريبكة وميدلت وتازة وتطوان: 05 ملم
– العرائش: 04 ملم
– بن جرير ومراكش: 03 ملم
– إنزكان وتارودانت: 01 ملم
– الرشيدية، أكادير المسيرة، بوعرفة، ورزازات، الدار البيضاء، الحسيمة، القنيطرة، سيدي سليمان، تاوريرت: أقل من ميلمتر.