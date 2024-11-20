تسمم غذائي جماعي بعد تناول وجبات سريعة في بيوكرى

هبة بريس- بيوكرى

شهدت مستعجلات مستشفى المختار السوسي بمدينة بيوكرى، ليلة أمس الثلاثاء 19 نونبر، توافد عدد من الأشخاص الذين تعرضوا للتسمم جراء تناولهم وجبات سريعة من أحد المحلات المعروفة في وسط المدينة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد وصل إلى المستشفى أكثر من عشرة أشخاص يعانون من أعراض التسمم بعد تناولهم سندويشات “سيبيا” في “سناك” شهير بالمنطقة. وقد تلقى المصابون العلاجات اللازمة وغادروا المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأفادت مصادر محلية أن المحل المذكور يُعرف بتقديم الوجبات السريعة في المدينة. في المقابل، بدأت السلطات المختصة في جمع عينات من المواد الغذائية المتواجدة في المحل بهدف تحليلها، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وتحديد المسؤوليات.