close button
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تسمم غذائي جماعي بعد تناول وجبات سريعة في بيوكرى

20 نوفمبر، 2024 - 2:05 مساءً
0

هبة بريس- بيوكرى

شهدت مستعجلات مستشفى المختار السوسي بمدينة بيوكرى، ليلة أمس الثلاثاء 19 نونبر، توافد عدد من الأشخاص الذين تعرضوا للتسمم جراء تناولهم وجبات سريعة من أحد المحلات المعروفة في وسط المدينة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد وصل إلى المستشفى أكثر من عشرة أشخاص يعانون من أعراض التسمم بعد تناولهم سندويشات “سيبيا” في “سناك” شهير بالمنطقة. وقد تلقى المصابون العلاجات اللازمة وغادروا المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأفادت مصادر محلية أن المحل المذكور يُعرف بتقديم الوجبات السريعة في المدينة. في المقابل، بدأت السلطات المختصة في جمع عينات من المواد الغذائية المتواجدة في المحل بهدف تحليلها، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وتحديد المسؤوليات.

20 نوفمبر، 2024 - 2:05 مساءً
0

مقالات ذات صلة

مختل عقلي يهاجم سيدة أمام مدرسة بالدريوش

2024-11-20 / 14:26
حريق بوحدة صناعية في طنجة

حريق ضخم “يلتهم” وحدة صناعية في طنجة (فيديو)

2024-11-20 / 00:57

وجدة .. اعتقال ومتابعة صيدلي ضمن شبكة متورطة في…

2024-11-19 / 20:06

صعقة برق تنهي حياة شاب عشريني بطنجة

2024-11-19 / 19:15
مسرح الجريمة - صورة تعبيرية

شقيقة تنهي حياة أخاها بسبب نزاع على أرض بالقصر…

2024-11-19 / 17:40
اصطدام شاحنة بلوحة إشهارية

طنجة.. إصابات جراء اصطدام شاحنة محملة ب”الطوب” بلوحة إشهارية…

2024-11-19 / 10:59
صورة تعبيرية

الحسيمة.. العثور على شاب مشنوق بجماعة بني عمارت

2024-11-18 / 20:58
إسعاف

حادث سير مروع يسفر عن 4 وفيات قرب تارودانت

2024-11-18 / 18:28

غموض يلف انتحار شاب أربعيني شنقاً في غابة بمرتيل

2024-11-18 / 16:55

العثور على رأس حمار بحي أناسي بالبيضاء ودعوات للتصدي…

2024-11-18 / 16:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى