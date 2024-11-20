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الكوميدي يسار يفتخر بتكريمه في أمريكا

20 نوفمبر، 2024 - 1:04 مساءً
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هبة بريس -إ. السملالي

نال الكوميدي المغربي يسار لمغاري تكريماً خاصاً في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، وذلك خلال احتفالات الجالية المغربية بذكرى المسيرة الخضراء.

هذا التكريم جاء تقديراً لمسيرته الفنية المتميزة ونجاحه الملحوظ في جذب جمهور واسع خلال السنوات الأخيرة، حيث تشهد عروضه إقبالاً كبيراً من الجمهور سواء داخل المغرب أو خارجه.

وعبر يسار عن فخره بهذا التكريم في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في “الإنستغرام”، حيث قال: “أتشرف وكلي اعتزاز وفخر بتكريمي في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا بأمريكا، وتشرفت بمشاركتي في حفل المسيرة الخضراء”.

20 نوفمبر، 2024 - 1:04 مساءً
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