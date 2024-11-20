حريق ضخم “يلتهم” وحدة صناعية في طنجة (فيديو)

هبة بريس – طنجة

اندلع حريق ضخم مساء اليوم الثلاثاء 19 نونبر في وحدة صناعية متخصصة في صناعة النسيج، بالمنطقة الصناعية المجد العوامة، التابعة لمنطقة بني مكادة في طنجة.

وقد تسبب الحريق في خسائر مادية كبيرة، بينما لم تُسجل أي إصابات بشرية.

تفاصيل الحادث: تماس كهربائي بسبب الأمطار

ووفقًا للمعطيات الأولية، يُعتقد أن الشرارة الأولى للحريق نشأت بسبب تماس كهربائي ناتج عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة مساء هذا اليوم، في انتظار تأكيد هذه الفرضية من خلال التحقيقات التي ستجريها السلطات المعنية.

وقد تدخلت فرق الوقاية المدنية بسرعة، بمساعدة السلطات المحلية وأعوانها، إضافة إلى مصالح الأمن الوطني، للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المصانع المجاورة في المنطقة الصناعية.

ولا تزال عملية إخماد الحريق مستمرة حتى الساعة الواحدة صباحًا من يوم الأربعاء.