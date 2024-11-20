فنانة مغربية تُطلق زوجها عبر ستوري “إنستغرام” (فيديو)

أثارت الفنانة المغربية هند السداسي ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنت عن طلاقها عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”.

في تعليق نشرته على منصتها، قالت هند السداسي: “أدركت أكبر خطأ في حياتي، وأنا أتحمل مسؤوليته، لذلك من هنا أعلن لزوجي السابق أنني طلقتك.. الآن سأتجه للقضاء لضمان الانفصال عنك”.

كما أكدت في مقطع فيديو أنها ستطالب بجميع حقوقها من طليقها، مشيرة إلى أنها تراجعت عن فكرة الطلاق بالتراضي، وأنها ستكشف عن تفاصيل القضية في وقت لاحق.

ردود فعل الجمهور

وقد أثار إعلان السداسي موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها البعض بمحاولة خلق ضجة إعلامية قبيل إطلاق أغنيتها الجديدة التي تستعد لطرحها قريبًا.

وشارك بعض المتابعين انتقاداتهم على منصة “إكس”، معتبرين أن “هذا موقف لا أخلاقي”، وأنه من الأفضل لها أن تتوجه إلى محكمة الأسرة بدلاً من نشر تفاصيل حياتها الخاصة على الملأ.