close button
هند السداسي
هند السداسي

فنانة مغربية تُطلق زوجها عبر ستوري “إنستغرام” (فيديو)

20 نوفمبر، 2024 - 12:03 صباحًا
0

أثارت الفنانة المغربية هند السداسي ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنت عن طلاقها عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”.

في تعليق نشرته على منصتها، قالت هند السداسي: “أدركت أكبر خطأ في حياتي، وأنا أتحمل مسؤوليته، لذلك من هنا أعلن لزوجي السابق أنني طلقتك.. الآن سأتجه للقضاء لضمان الانفصال عنك”.

كما أكدت في مقطع فيديو أنها ستطالب بجميع حقوقها من طليقها، مشيرة إلى أنها تراجعت عن فكرة الطلاق بالتراضي، وأنها ستكشف عن تفاصيل القضية في وقت لاحق.

ردود فعل الجمهور

وقد أثار إعلان السداسي موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها البعض بمحاولة خلق ضجة إعلامية قبيل إطلاق أغنيتها الجديدة التي تستعد لطرحها قريبًا.

وشارك بعض المتابعين انتقاداتهم على منصة “إكس”، معتبرين أن “هذا موقف لا أخلاقي”، وأنه من الأفضل لها أن تتوجه إلى محكمة الأسرة بدلاً من نشر تفاصيل حياتها الخاصة على الملأ.

20 نوفمبر، 2024 - 12:03 صباحًا
0

مقالات ذات صلة

أسد - صورة تعبيرية

لحظة مروعة.. أسد يهاجم رجلاً حاول التقاط “سيلفي” (فيديو)

2024-11-20 / 02:26

كلب يرفض مغادرة قبر صاحبه لعامين

2024-11-20 / 01:50
مسرح الجريمة الجزائر - صورة تعبيرية

بتعاون مع الشرطة.. جزائري يختطف طليقته ويهدد بقتلها!

2024-11-20 / 00:36
صورة تعبيرية

سقوط تلفريك من ارتفاع 3000 متر يخلف كارثة مأساوية!…

2024-11-19 / 23:09
تصادم طائرتين

حادث تصادم أرضي بين طائرتين (فيديو)

2024-11-19 / 22:48

ابتسام تسكت تكشف عن فيلمها الجديد “العقرب”

2024-11-19 / 20:59

بتهمة نشر الفسق والفجور.. إحالة البلوغر المصرية هدير عبدالرازق…

2024-11-19 / 15:57

زينة الداودية تفرج عن جديدها الفني

2024-11-19 / 15:09

وفاء الدهري تستأنف نشاطها على منصات التواصل الإجتماعي (صورة)

2024-11-19 / 14:43
أسد يسقط من سيارة

سقوط أسد من سيارة في شوارع ليبيا يُشعل مواقع…

2024-11-19 / 00:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى