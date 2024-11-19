مواجهة مرتقبة بين المغرب والجزائر في بطولة شمال أفريقيا لأقل من 20 سنة

هبة بريس – رياضة

يواجه المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة نظيره الجزائري غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا لهذه الفئة العمرية.

وستُقام المباراة غدًا الأربعاء، انطلاقًا من الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المغربي، في مصر التي تستضيف فعاليات هذه البطولة.

وكان المنتخب المغربي قد افتتح مشواره في البطولة بالفوز على مصر بهدفين مقابل هدف، ثم تغلب على تونس في المباراة الثانية بالنتيجة ذاتها.