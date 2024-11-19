close button
المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة
المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة

مواجهة مرتقبة بين المغرب والجزائر في بطولة شمال أفريقيا لأقل من 20 سنة

19 نوفمبر، 2024 - 10:22 مساءً
0

هبة بريس – رياضة

يواجه المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة نظيره الجزائري غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا لهذه الفئة العمرية.

وستُقام المباراة غدًا الأربعاء، انطلاقًا من الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المغربي، في مصر التي تستضيف فعاليات هذه البطولة.

وكان المنتخب المغربي قد افتتح مشواره في البطولة بالفوز على مصر بهدفين مقابل هدف، ثم تغلب على تونس في المباراة الثانية بالنتيجة ذاتها.

19 نوفمبر، 2024 - 10:22 مساءً
0

مقالات ذات صلة

هيرفي رونار

هيرفي رينارد ينتقد لاعبي السعودية

2024-11-20 / 02:55
إبراهيم دياز بقميص منتخب المغرب

بأرقام تاريخية.. إبراهيم دياز يتفوق على زملائه في ريال…

2024-11-20 / 02:50
باتريس موتسيبي

“كاف” يعلن زيارة موتسيبي للمغرب

2024-11-19 / 22:44
المنتخب المغربي

تصفيات كأس أفريقيا 2025.. أرقام غريبة ومفارقات مثيرة!

2024-11-19 / 22:23
إبراهيم دياز

تعليق مثير من إبراهيم دياز على أول “هاتريك” مع…

2024-11-19 / 22:11
آدم أزنو بقميص المنتخب المغربي

آدم أزنو: “إرتداء القميص الوطني شرف دائم”

2024-11-19 / 22:08
إتفاق مبدئي حول موعد إقامة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

منتخبات إفريقية تفشل في التأهل لأمم إفريقيا 2025

2024-11-19 / 21:56
مدرب بوسني يقترب من تعويض بلماضي في المنتخب الجزائري

مدرب تونس”قيس اليعقوبي” يتهم الجزائر بالرشوة لإستقطاب مواهب أوروبا

2024-11-19 / 21:26
فريق الجيش الملكي للسيدات

سيناريو مثير يقود سيدات الجيش الملكي إلى نهائي دوري…

2024-11-19 / 20:15
إبراهيم دياز بقميص منتخب المغرب

إشادة واسعة للصحف الإسبانية بإبراهيم دياز بعد تألقه مع…

2024-11-19 / 17:21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى