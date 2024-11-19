مدرب تونس”قيس اليعقوبي” يتهم الجزائر بالرشوة لإستقطاب مواهب أوروبا

هبة بريس _يوسف أقضاض

فجَّر مدرب المنتخب التونسي، قيس اليعقوبي، أزمة رياضية مثيرة بين الجزائريين والتونسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته الأخيرة التي اتهم فيها الجزائر باستخدام المال لاستقطاب لاعبين مزدوجي الجنسية.

تصريحات قيس اليعقوبي في المؤتمر الصحفي

خلال مؤتمر صحفي عقب خسارة منتخب تونس أمام غامبيا بهدف دون رد، أدلى قيس اليعقوبي بتصريحات مثيرة للجدل حول استراتيجيات استقطاب اللاعبين.

وقال اليعقوبي: “المواهب التي تجلبها الجزائر لتمثيل منتخبها تأتي بمقابل مالي كبير”.

وأوضح اليعقوبي قائلاً: “هل تعتقدون أن استقطاب لاعبين مثل غويري وشرقي كان مجانياً؟”.

اتهام الجزائر بتقديم إغراءات مالية للاعبين

وأشار مدرب المنتخب التونسي إلى أنه عمل مع مدرب حراس المنتخب الجزائري السابق، الذي أكد له أن الإغراءات التي تعرضها الجزائر للاعبين كبيرة للغاية.

هذه التصريحات أثارت موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أيدها كثيرون واعتبروا أن كلامه منطقي.

تفاعل الجمهور.. دعم واسع

أثارت تصريحات اليعقوبي تفاعلاً واسعاً على الإنترنت، حيث أيده العديد من المتابعين في الجزائر وتونس، معتبرين أن هذا هو الواقع في زمن رئيس الاتحاد الجزائري السابق، محمد روراوة، الذي كانت شركات كبرى في الجزائر تقدم عقود إشهارية ضخمة للاعبين مزدوجي الجنسية.