close button
مدرب بوسني يقترب من تعويض بلماضي في المنتخب الجزائري

مدرب تونس”قيس اليعقوبي” يتهم الجزائر بالرشوة لإستقطاب مواهب أوروبا

19 نوفمبر، 2024 - 9:26 مساءً
2

هبة بريس _يوسف أقضاض 

فجَّر مدرب المنتخب التونسي، قيس اليعقوبي، أزمة رياضية مثيرة بين الجزائريين والتونسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته الأخيرة التي اتهم فيها الجزائر باستخدام المال لاستقطاب لاعبين مزدوجي الجنسية.

تصريحات قيس اليعقوبي في المؤتمر الصحفي

خلال مؤتمر صحفي عقب خسارة منتخب تونس أمام غامبيا بهدف دون رد، أدلى قيس اليعقوبي بتصريحات مثيرة للجدل حول استراتيجيات استقطاب اللاعبين.

وقال اليعقوبي: “المواهب التي تجلبها الجزائر لتمثيل منتخبها تأتي بمقابل مالي كبير”.

وأوضح اليعقوبي قائلاً: “هل تعتقدون أن استقطاب لاعبين مثل غويري وشرقي كان مجانياً؟”.

اتهام الجزائر بتقديم إغراءات مالية للاعبين

وأشار مدرب المنتخب التونسي إلى أنه عمل مع مدرب حراس المنتخب الجزائري السابق، الذي أكد له أن الإغراءات التي تعرضها الجزائر للاعبين كبيرة للغاية.

هذه التصريحات أثارت موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أيدها كثيرون واعتبروا أن كلامه منطقي.

تفاعل الجمهور.. دعم واسع

أثارت تصريحات اليعقوبي تفاعلاً واسعاً على الإنترنت، حيث أيده العديد من المتابعين في الجزائر وتونس، معتبرين أن هذا هو الواقع في زمن رئيس الاتحاد الجزائري السابق، محمد روراوة، الذي كانت شركات كبرى في الجزائر تقدم عقود إشهارية ضخمة للاعبين مزدوجي الجنسية.

 

 

19 نوفمبر، 2024 - 9:26 مساءً
2

مقالات ذات صلة

هيرفي رونار

هيرفي رينارد ينتقد لاعبي السعودية

2024-11-20 / 02:55
إبراهيم دياز بقميص منتخب المغرب

بأرقام تاريخية.. إبراهيم دياز يتفوق على زملائه في ريال…

2024-11-20 / 02:50
باتريس موتسيبي

“كاف” يعلن زيارة موتسيبي للمغرب

2024-11-19 / 22:44
المنتخب المغربي

تصفيات كأس أفريقيا 2025.. أرقام غريبة ومفارقات مثيرة!

2024-11-19 / 22:23
المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة

مواجهة مرتقبة بين المغرب والجزائر في بطولة شمال أفريقيا…

2024-11-19 / 22:22
إبراهيم دياز

تعليق مثير من إبراهيم دياز على أول “هاتريك” مع…

2024-11-19 / 22:11
آدم أزنو بقميص المنتخب المغربي

آدم أزنو: “إرتداء القميص الوطني شرف دائم”

2024-11-19 / 22:08
إتفاق مبدئي حول موعد إقامة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

منتخبات إفريقية تفشل في التأهل لأمم إفريقيا 2025

2024-11-19 / 21:56
فريق الجيش الملكي للسيدات

سيناريو مثير يقود سيدات الجيش الملكي إلى نهائي دوري…

2024-11-19 / 20:15
إبراهيم دياز بقميص منتخب المغرب

إشادة واسعة للصحف الإسبانية بإبراهيم دياز بعد تألقه مع…

2024-11-19 / 17:21

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى