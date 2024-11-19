وصول شحنات مستوردة يخفض أسعار اللحوم الحمراء في الدار البيضاء

هبة بريس – الدار البيضاء

شهدت أسواق مدينة الدار البيضاء انخفاضًا ملحوظًا في أسعار اللحوم الحمراء خلال الأيام الأخيرة، مع بدء وصول الشحنات الأولى من اللحوم المستوردة إلى السوق المغربية.

وحسب مصادر مطلعة، تباع اللحوم المستوردة بأسعار تنافسية تراوحت بين 80 درهمًا للكيلوغرام من لحم البقر و85 درهمًا للكيلوغرام من لحم الغنم.

وفي المقابل، لا تزال أسعار اللحوم المحلية مرتفعة في بعض الأحياء الراقية، حيث تتجاوز 100 درهم للكيلوغرام من لحم البقر و120 درهمًا للكيلوغرام من لحم الغنم.

هذا الانخفاض من المتوقع أن يساهم في تخفيف الضغط على الأسواق المحلية، خاصة إذا استمرت الشحنات المستوردة في التوافد وزيادة المعروض.

يُذكر أن المملكة استقبلت ثلاث شاحنات محملة بحوالي 100 طن من اللحوم الطازجة، تم استيرادها من إسبانيا عبر ميناء طنجة المتوسط في بداية الشهر الجاري. وقد وُجهت هذه الكميات إلى جهة الدار البيضاء-سطات ومدينة فاس ضمن خطة حكومية تهدف إلى توفير لحوم بأسعار مناسبة، بما يخفف من ارتفاع الأسعار المحلية.