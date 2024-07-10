فرنسا.. اتهام زوجة ساركوزي في قضية التمويل الليبي ووضعها تحت المراقبة

هبة بريس – وكالات

وجّه القضاء الفرنسي إلى كارلا بروني-ساركوزي، زوجة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، الثلاثاء، تهماً تتعلق بقضية التمويل الليبي للحملة الانتخابية لزوجها في 2007.

وأمر القضاء الفرنسي، في ختام جلسة استجواب، بوضعها تحت المراقبة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة “فرانس برس”.

وقال المصدر إن المغنية وعارضة الأزياء السابقة (56 عاماً) مثُلت أمام قاضيي تحقيق ماليّين استجوباها طوال ساعتين.

وقرر القاضيان في نهاية الجلسة توجيه تهم عدّة إليها، من بينها إخفاء أدلة والاشتراك في عصبة أشرار بقصد ارتكاب جرائم احتيال.

وأضاف أن القاضيين أمراً كذلك بوضعها تحت المراقبة القضائية ومنعها من الاتصال بجميع المتهمين في هذه القضية باستثناء زوجها.

وبروني-ساركوزي متهمة خصوصاً بمحاولة إخفاء التلاعب بشاهد الإثبات الرئيسي في هذه القضية زياد تقي الدين الذي تراجع فجأة عن اتهاماته لزوجها، وكذلك أيضاً بمحاولة خداع القضاة المكلّفين التحقيق بشبهة التمويل الليبي للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق.

بالمقابل، لم يوجه إليها القضاء تهمة “الاشتراك في عصبة أشرار بقصد رشوة موظفين قضائيين أجانب في لبنان” بل اكتفى باعتبارها على هذا الصعيد “شاهدة تحظى بمساعدة” وهي منزلة بين منزلتي المتّهمة والشاهدة.