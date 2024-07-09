حصيلة “مؤلمة” لحوادث السير خلال أسبوع واحد

لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 2699 آخرون بجروح، إصابات 101 منهم بليغة، في 1999 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 1 إلى 7 يوليوز الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، يضيف المصدر ذاته، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 42 ألفا و453 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و309 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 35 ألفا و144 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و588 ألفا و925 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4362 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7309 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 209 مركبات.