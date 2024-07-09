الملك يأمر بإطلاق العمل بمستشفى محمد السادس بالحسيمة ومستشفى الزموري بالقنيطرة
أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، تعليماته السامية بأن يشرع المركز الاستشفائي محمد السادس بإقليم الحسيمة، والمركز الاستشفائي الزموري بإقليم القنيطرة في تقديم خدماتهما الصحية للمواطنات والمواطنين، بعدما تم استكمالهما، وذلك في سياق جهود جلالته الرامية إلى إصلاح وتأهيل القطاع الصحي بالمملكة، وتحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتقدمة للمواطنات والمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
يندرج المركزان الاستشفائيان الجديدان بإقليمي الحسيمة والقنيطرة، ضمن سلسلة من المشاريع الصحية الكبرى التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، بهدف إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بما يتماشى مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن شأن المركز الاستشفائي محمد السادس بإقليم الحسيمة الذي تبلغ طاقته الاستعابية 250 سرير، والمركز الاستشفائي الزموري بإقليم القنيطرة الذي تبلغ طاقته الاستعابية 450 سرير، أن يساهما في تحسين مستوى الخدمات الصحية بالإقليمين، وتوفير بنية تحتية صحية واجتماعية للقرب ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين من حيث العرض الصحي
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وقد تم تجهيز المؤسستين الصحيتين بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية المتقدمة، بما في ذلك الأنظمة الرقمية المتطورة لإدارة الملفات الصحية للمرضى، والتي تتيح لمهنيي الصحة الوصول الفوري إلى بيانات المرضى، مما يسهم في تحسين جودة وسرعة الخدمات الصحية المقدمة.
وتعكس هذه المشاريع العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للقطاع الصحي، لا سيما من خلال تطوير البنيات التحتية الاستشفائية وتعزيز وتحسين جودة الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين.
كما تجسد التزام المملكة تحت قيادة جلالته بتعزيز وتطوير المنظومة الصحية الوطنية وضمان حصول جميع المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة في كل مناطق المملكة.
وتؤكد حرص جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على تحسين نوعية الحياة لجميع المغاربة، وجعل المنظومة الصحية الوطنية نموذجًا يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يعزز من مكانة المغرب كدولة رائدة في مجال الرعاية الصحية.
10 تعليقات
في البداية تكون الخدمات الصحية كما ينبغي ولكن للأسف الشديد عندما تمر بعض السنوات تصبح هذه المستشفيات الجامعية فحدث ولا حرج.
ملكنا الغالي اطال الله في عمره يسير دائما بالرفع في المستشفيات الإستشفائية الجامعية بالمغرب ويعطي انطباع جيد في الخدمات الصحية ولكن للأسف الشديد هناك مفسدين يدمرون ما بناه ملكنا المحبوب حفظه الله.
وضعيات المستشفيات بالمغرب كارثة حقيقية نتمنى زيارتك ياملكنا الغالي إلى المستشفى الجامعي بمدينة فاس وسترى بعينك من المعاملات السيئة من أطر طبية ووو غيرها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حفظ الله ملكنا الغالي ونتمنى ان تعم الفائدة في بناء المستشفيات الجامعية على صعيد أنحاء المملكة لتخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية.
الله الوطن الملك
عاش جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه واطال الله في عمره الله ابارك في اعمر سيدنا
عاش أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله
حفظه الله ونصره
عاش ملكنا محمد السادس الله يطول عمرو وينصرو
عاش مالكنا الغلي الله الوطن والمالك