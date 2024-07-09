“دريم فيلاج” تخلف وعدها و مشروع حديقة عين السبع يعود لنقطة الصفر

هبة بريس – الدار البيضاء

قبل أشهر، استبشرت ساكنة الدار البيضاء خيرا بصفقة تفويت تسيير حديقة عين سبع لشركة شهيرة معروفة بإدارتها لمثل هاته الفضاءات و من أبرزها فضاء “دريم فيلاج” نواحي المحمدية.

و كان سكان العاصمة الاقتصادية يأملون أن تنهي “دريم فيلاج” مشاكل حديقة عين السبع ليتم افتتاحها قبل الصيف، خاصة في ظل وعود مسؤولي الشركة قبل أن يتضح بأن الأمر سيطول و لربما لوقت طويل جدا قبل أن تفتتح هاته الحديقة إن افتتحت أصلا.

و حسب معطيات خاصة، فقد وجدت الشركة التي تم تفويت صفقة إدارة حديقة عين السبع لها مشاكل كبيرة في افتتاح هذا المشروع الكبير و خاصة في الشق المالي مما دفعها لمطالبة مجلس المدينة بدفع مبلغ مالي كبير يفرق الأربعة ملايير سنتيم.

و بررت الشركة رغبتها في الحصول على المبلغ السالف الذكر لتفادي الخسائر التي قد تواجهها خاصة أن افتتاح مشروع حديقة عين السبع سيتطلب منها إمكانيات مالية كبيرة لجلب الحيوانات من خارج أرض الوطن.

و تعتبر حديقة عين السبع تحديا حقيقيا و امتحانا للوالي محمد امهيدية الذي و منذ تعيينه بالجهة وجد نفسه محاطا بأكوام من ملفات المشاكل العالقة، لا ينفك يحل أحدها حتى يفاجأ بملف آخر.