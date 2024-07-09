برشيد.. ساكنة المدينة تشرب الماء المالح بمذاق غريب و السلطات تتجاهل الشكايات
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بمجرد أن تفتح صنبور أي منزل من منازل مدينة برشيد، يسترعي انتباهك لون الماء المتدفق منها، أما إن تذوقته فأول ما يفاجئك هو رائحته و طعمه بالإضافة لنسبة الملوحة به و كأن مصدره مباشرة البحر.
هكذا حال سكان برشيد، كتب عليهم قهرا و في عز فصل الصيف أن يشربوا ماءا غير صالح للشرب، ماءا مالحا بمذاق غريب، و رائحة تثير الشكوك و التساؤلات وسط صمت رهيب للمجلس الجماعي و السلطات على حد سواء.
ساكنة برشيد لم تعد تطق مذاق و لا جودة المياه التي تتقاطر بصبيب ضعيف من صنابيرهم، فلجؤوا لقنينات المياه المعدنية و مياه المائدة و حتى لمياه بعض العيون بالمنطقة، ففي نظرهم هي أفضل بكثير مما يوجد في صنابير منازلهم.
شكايات الساكنة لم تجد آذانا صاغية من الجهات المسؤولة، فكان التجاهل السمة الطاغية و المتجلية، و كأن لسان الحال يقول: “هادشي لي عطا الله، عجبكم شربوه ماعجبكمش شربو ماء البحر”…
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وأسوأ منه وأقذر ما تحصل عليه مدن أخرى مداورة كسيدي بنور، وزاوية سيدي إسماعيل، والجديدة، والزمامرة وغيرها.
صحة الساكنة في خطر حقيقي، والجهات المسؤولة في سبات عميق.
المياه الجوفية تم تبديدها. إدا إستمر الجفاف المغرب كامل غادي يعطش ويشرب ماء مالح , الله يستر وصافي
لاحول ولاقوة الابالله
هاد شي بزاف
الله يحمي المغرب واهله يارب من كل سوء
يا رب السلامة
اللهم اسقنا الغيث
الواضح غنعيشو حقبة من الجفاف الله يرحمنا كاملين
البلدان العربية أغلبها تعاني الجفاف الله يرحمنا
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
نحن في مدينة سيدي ايفني نشرب الماء المالح اغدعقود ولا من يحرك ساكنا
في تجزئة رابحة بالدروة يقل صبيب الماء على الساعة السادسة مساء بحيت لا يستفيد منه سكان الطوابق العليا ثم ينقطع الماء بالكلية على جميع ساكنة تجزئة رابحة وما جاورها من منتصف الليل إلى السادسة صباحا وهاكذا دواليك فهل من أدن صاغية فإننا لم نعد نطيق العيش في هاذا المكان