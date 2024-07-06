بينها المغرب..واشنطن تزود 5 دول بصواريخ بعيدة المدى من طراز “ATACMS”

2024-07-06 / 18:15
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من المرتقب أن تستفيد دول البلطيق مثل إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بالإضافة إلى بولندا والمغرب، من القدرات الصاروخية بعيدة المدى لنظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) بفضل عقد من وزارة الدفاع الأمريكية ، وذلك بهدف تعزيز قدراتها العسكرية.

وكشف موقع “army récognition” المتخصص في أخبار التسلح أن قيمة الصفقة تبلغ 226.8 مليون دولار عهد لشركة “لوكهيد مارتن” وفق عقد اعلنوه وزارة الدفاع الأمريكية .

و تعد صاروخ “ATACMS” ، الذي تصنعه شركة Lockheed Martin، صاروخًا موجهًا بعيد المدى يمكن إطلاقه من عائلة أنظمة MLRS، بما في ذلك M142 HIMARS وM270. تم تصميم الصاروخ ليشبه حمولات MLRS القياسية لإخفاء قدراته عن الخصوم. ويتميز بتوجيه GPS محسّن ورأس حربي WDU18 بوزن 500 رطل (230 كجم)، مما يضمن الدقة والفعالية على مدى 300 كيلومتر.

2024-07-06 / 18:15
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