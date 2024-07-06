بصفقة تفوق 2 المليار يورو.. شركة مغربية تقتني “ليديك” من “فيوليا” الفرنسية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

منذ سنوات، و العشرات من الوقفات الاحتجاجية نظمت بالدار البيضاء موضوعها خدمات ليديك المفوض لها تدبير قطاع الماء و الكهرباء و تطهير السائل بعدد من جماعات الدار البيضاء الكبرى.

“ليديك” التي تدبر قطاعات حيوية بعاصمة المغرب الاقتصادية، ستعرف تغيرات مهمة في الأشهر القادمة بعد أن تقرر بيعها من الشركة الفرنسية الأم لشركة مغربية.

و في هذا الصدد، أعلنت شركة “فيوليا” الفرنسية عن توقيع اتفاق نهائي مع السلطات المغربية لبيع كامل حصتها في شركة ليديك، وهي شركة فرعية رئيسية مسؤولة عن الماء والكهرباء والصرف الصحي في منطقة الدار البيضاء الكبرى.

وتأتي هذه الصفقة، بعدما التزمت فيوليا أمام السلطات المغربية ببيع ليديك كشرط لموافقتها على استحواذها على شركة “سويز” في سنة 2022.

و ستباع ليديك إلى “الشركة الجهوية للخدمات المتعددة الدار البيضاء – سطات”، في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار يورو، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها بحلول نهاية عام 2024 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

ويذكر أن شركة ”ليديك” تأسست سنة 1997، وهي مسؤولة عن توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي والإنارة العامة في منطقة الدار البيضاء الكبرى التي تضم أكثر من 7 ملايين نسمة، بموجب عقد للتدبير المفوض، يمتد لـ30 سنة.