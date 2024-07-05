بنسعيد …قطاع الصحافة والنشر يحتاج عملية إصلاح قوية

هبة بريس /. الرباط

قدمت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر خلاصات عملها للحكومة، ممثلة في وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وذلك بعد مرور 9 أشهر على تنصيبها.

وذكر بلاغ للوزارة أن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد استقبل، اليوم الجمعة بالرباط، رئيس و أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وأشار إلى أن رئيس وأعضاء اللجنة قدموا خلاصات 9 أشهر من عمل اللجنة “بعد مشاورات مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر”.

وأضاف أن هذا الاجراء يأتي تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتي تنص على تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسس تنظيمه داخل أجل لا يتجاوز 9 أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها.

وأبرز المصدر ذاته أن السيد بنسعيد أشاد، خلال هذا اللقاء، بعمل اللجنة، والجدية والمثابرة التي واكبت أعمالها، والالتزام بما ينص عليه القانون والمقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها.

وأكد الوزير أن قطاع الصحافة والنشر يحتاج عملية إصلاح قوية بالنظر للتحديات التي تواجه المغرب، والاستحقاقات المقبلة، في مقدمتها تنظيم مونديال 2030 وما يتطلبه من وجود إعلام مغربي قوي بمنتوج وكفاءات وجودة المحتوى وله مكان قوي على الصعيدين الإقليمي والقاري.