فصل رئيس جماعة تازروت بإقليم العرائش من حزب ” البام “

هبة بريس / الرباط

قررت لجنة التحكيم والأخلاقيات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فصل أحمد الوهابي، رئيس جماعة تازروت بإقليم العرائش، بصفة نهائية من صفوف حزب الأصالة والمعاصرة.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي بناء على التقارير المحالة على اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات، من طرف أجهزة الحزب الإقليمية، بشأن التصرفات والممارسات الصادرة عن أحمد الوهابي، وتأسيسا على قيم ومبادئ وأهداف حزب الأصالة والمعاصرة، وعلى ميثاق الأخلاقيات المصادق عليه في الدورة الثامنة والعشرون للمجلس الوطني للحزب.

وتبعا للتحريات التي قامت بها هذه اللجنة، فقد ثبت أن المعني بالأمر، صدرت عنه أفعال وممارسات منافية لمبادئ وقيم وأهداف الحزب ولميثاق أخلاقياته، وأخذا بعين الاعتبار، كون المعني بالأمر، هو في حكم المجمدة عضويته في الحزب