تاوريرت .. قاصر يلقى حتفه غرقا بوادي زا

هبة بريس – وجدة

تم العثور يوم الجمعة 06 يوليوز الجاري على جثة قاصر، يبلغ 15 عاما، بـ”وادي زا” ضواحي مدينة تاوريرت.

وحسب مصدر، فالهالك “ع.ع” المقيم بحي الرحمة اختفى أمس الخميس، قبل أن يتم العثور على جثته غرقا بوادي زا ومن المرجح ان يكون قصد السباحة، في واقعة استنفرت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي التي حلت بالمكان.

وجرى نقل الجثة صوب مستودع الأموات للمستشفى الإقليمي لتاوريرت.

ويبقى غياب المسابح وفضاءات الاستجمام في مجموعة من المدن الداخلية وخاصة بالعالم القروي إلى التوجه نحو أنهار وأحواض مائية غير محروسة، وتنعدم فيها السلامة وعلامات منع السباحة.