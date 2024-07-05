رسميا.. رينجرز الاسكتلندي يعلن تعاقده مع حمزة إكامان

2024-07-05 / 17:29
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أعلن نادي رينجرز الإسكتلندي، اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم المغربي حمزة إكامان قادما إليه من الجيش الملكي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم إكامان البالغ من العمر 21 سنة إلى صفوف رينجرز الإسكتلندي بموجب عقد يمتد إلى غاية يونيو 2029.

وقال إكامان في تصريح للموقع الرسمي لفريقه الجديد: “أنا فخور بالانضمام إلى صفوف رينجرز.. لا أستطيع الإنتظار لبدء مشواري مع هذا الفريق”.

ويأتي انضمام إكامان إلى رينجرز الإسكتلندي بعدما تألق مع فريق الجيش الملكي، علما أن قيمته التسويقية تبلغ مليون يورو وفقا لمنصة “ترانسفر ماركت”.

2024-07-05 / 17:29
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