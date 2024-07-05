“ماتقيش ولدي” تعبر عن ارتياحها من تأييد الحكم استئنافيا على بيدوفيل الجديدة

2024-07-05 / 17:30
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عبرت منظمة “ماتقيش ولدي ” التي ترأسها الحقوقية ” نجاة انور ” في بلاغ لها توصلت به ” هبة بريس ” عن ارتياحها بعد صدور قرار يؤيد في المرحلة الاستئنافية الحكم على بيدوفيل الجديدة بعشرين سنة سجنا بتهمة الاستغلال الجنسي و الاتجار بالبشر، القضية التي ترافعت عليها المنظمة كطرف مدني و تكاتفت على إثرها مجهودات المجتمع المدني و الحقوقي من أجل تحقيق العدالة. و هي سابقة قضائية ستردع كل من خولت له نفسه المساس ببراءة الاطفال و استغلالهم جنسيا.

و تقدمت المنظمة في بلاغها عن جزيل جزيل الشكر لكل من الأستاذ هشام حرثون محامي بهيئة الدار البيضاء، على تفانيه من أجل أن ينال الجاني العقاب العادل و يتم إنصاف الضحايا؛ و أيضا للسيدات و السادة الصحفيات و الصحفيين و جميع المنابر الاعلامية و الصحفية الذين قاموا بتغطية أطوار القضية، و تضامنوا مع الضحايا، و على مساندتهم الدائمة للمنظمة و لنضالاتها من أجل حماية الطفولة و محاربة البيدوفيليا؛ و كل المتدخلين في هذه القضية.

2024-07-05 / 17:30
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