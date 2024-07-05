“راديج” تخبر ساكنة الجديدة وسيدي بنور بانقطاع الماء يوميا لمدة 8 ساعات

هبة بريس – الجديدة

أعلنت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل، بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، عن انقطاع يومي للماء الشروب لمدة 8 ساعات يوميا.

وأفادت الوكالة في اعلان لها، أنها ستضطر لقطع التزويد بالماء الصالح للشرب باقليم الجديدة والدواوير المجاورة ابتداء من يومه الجمعة.

وأكدت الوكالة، أن القرار سيبقى ساريا الى حين التوفر على الصبيب الكافي من المياه الصالحة للشرب.

هذا وتعاني عدد من المدن والمناطق بالمملكة، انقطاعات متتالية للماء الصالح للشرب، بسبب ضعف الصبيب، إثر توالي سنوات الجفاف.