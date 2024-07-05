Police stand in front of the house where one of the stabbing victims was found in Weldon, Saskatchewan, Canada, on September 7, 2022. - One of two brothers who were the target of a massive manhunt in Canada after allegedly carrying out a stabbing spree that left 10 dead and 18 wounded has been found dead, police said on September 5. The killings in the remote James Smith Cree Nation Indigenous community and the town of Weldon in Saskatchewan province in western Canada are among the deadliest incidents of mass violence to ever hit the nation. (Photo by LARS HAGBERG / AFP)

فرنسا.. تسجيل حوالي 50 اعتداء على مرشحين بالانتخابات التشريعية

2024-07-05 / 12:33
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هبة بريس – وكالات

أفادت وسائل الإعلام الفرنسية، الجمعة، بأن السلطات الفرنسية سجلت حوالي خمسين اعتداء جسديا على مرشحين خلال حملتي الانتخابات التشريعية.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن وزير الداخلية جيرالد دارمانان قوله إن ” هناك أكثر من ثلاثين حالة اعتقال” منذ بداية الحملة الانتخابية على خلفية اعتداءات على مرشحين أو ناشطين.

وإذا كانت الأسابيع التي سبقت الانتخابات التشريعية شهدت أعمال عنف في عام 2022، فقد أثبتت الانتخابات التشريعية المبكرة هذا العام أنها غير مسبوقة في العديد من النواحي، وفقا للمصدر نفسه، الذي أفاد بتصاعد العنف.

وقال المسؤول: “لقد أحصينا حتى الآن 51 مرشحا أو نائبا أو ناشطا تعرضوا لاعتداءات جسدية”، مضيفا أنه “لم يحسب حتى الاعتداءات اللفظية”.

وتحدث دارمانان، وهو نفسه مرشح في الانتخابات التشريعية، عن “صور متنوعة للغاية”، بين مهاجمين “غاضبين بشكل عفوي” و”ناشطين سياسيين ويساريين متطرفين ويمينيين متطرفين”.

2024-07-05 / 12:33
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