بريطانيا.. الملك تشارلز الثالث يعين كير ستارمر رئيسا للوزراء

2024-07-05 / 14:10
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هبة بريس – وكالات

عين ملك بريطانيا تشارلز الثالث رسميا زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيسا للوزراء الجمعة خلال اجتماع في قصر باكينغهام.

ونشر القصر صورة تظهر الملك مصافحا ستارمر الذي حقق حزبه فوزا ساحقا في الانتخابات. قبل ذلك، قبل الملك استقالة ريشي سوناك.

وجاء في بيان للقصر أن “الملك استقبل معالي السير كير ستارمر النائب في البرلمان وطلب منه تشكيل حكومة جديدة”.

أضاف البيان أن “سير كير قبل العرض وانحنى أمام جلالته لدى تعيينه رئيسا للوزراء واللورد الأول للخزانة”.

2024-07-05 / 14:10
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