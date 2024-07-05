فاس.. تفاصيل تلاميذ حصلوا على بكالوريا أمريكية وهمية من مدرسة غير مرخص لها

هبة بريس _ فاس

علمت ” هبة بريس ” من مصادر موثوقة بأن المدرسة الأمريكية التي أثارت جدلا مؤخرا ، كانت تشتغل بالتدريس وفق النظام المغربي بترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، لكنها وبالموازاة مع ذلك كانت تدرس بعض التلاميذ وعددهم ثلاثة وفق “النظام التعليمي الأمريكي” دون الحصول على ترخيص.

وأكدت المعطيات، أن هؤلاء التلاميذ الثلاثة كانوا يدرسون داخل المؤسسة ولكن بنموذج التعلم عن بعد، وأن آباءهم كانوا على علم أن هذا النوع غير معترف به وطنيا، وهو مايثبته الالتزام الموقع من طرفهم.

وفي وقت وجد فيه تلميذين من الثلاثة في هذا النمط غايتهما على اعتبار أن الشهادة التي حصلا عليها خولت لهما التسجيل اتباعا في نظام التعليم العالي التركي والأمريكي، إلا أن التلميذ الثالث وجد نفسه في ورطة بعد أن غير رأيه بشأن متابعة الدراسة بالديار الأمريكية ، لأن الشهادة التي توصل بها لا تعادل شهادة الباكالوريا المغربية.

وقد علمت مصادرنا أن الأكاديمية الجهوية قد قررت مطلع الأسبوع الحالي سحب ترخيص هاته المؤسسة وإغلاقها بعد مخالفتها لدفتر الشروط التي تربطها بالأكاديمية بسبب اشتغالها في هذا النمط من التدريس دون سلوك المساطر المعمول بها في هذا الصدد.