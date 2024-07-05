المحمدية.. حملة ضخمة لتحرير “القصبة” من محتلي الملك العام

2024-07-05 / 17:48
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

شنت سلطات المحمدية مدعومة بعناصر القوة العمومية حملة واسعة النطاق في اليومين الأخيرين همت عددا من أحياء المدينة في مقدمتها القصبة التي تعتبر من بين أكثر الأماكن تضررا من احتلال الملك العام.

و حسب معطيات خاصة، فقد قامت عناصر السلطة المحلية في المحمدية بتوجيه إنذارات سابقة للباعة الجائلين و “الفراشة” بسوق القصبة، قبل أن تباشر حملة ميدانية أسفرت عن حجز معدات و سلع مختلفة لم يمتثل أصحابها لتحذيرات الإفراغ.

و تروم سلطات المحمدية من مثل هاته الحملات تحرير الملك العمومي خاصة بالمناطق التي تشهد إقبالا و حركية كبيرة و بالأخص مع دخول فصل الصيف باعتبار المحمدية من بين أهم المدن التي تنشط بها السياحة الداخلية في المغرب بالإضافة لاستقبالها أفواج كبيرة من الجالية المغربية المقيمة في الخارج.

*الصورة من الأرشيف

2024-07-05 / 17:48
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