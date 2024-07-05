بوعرفة.. قت.يل وإصابات متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب شاحنة
هبة بريس -وجدة
شهدت الطريق الرابطة بين معتركة وتندرارة على مستوى واد خنبيش، مساء أمس الخميس، حادث سير خطير، إثر انقلاب لشاحنة كان على متنها حوالي 28 شخصا.
الحادث، أسفر عن تسجيل حالة وفاة رجل يتراوح سنه بين 45 و 50 سنة، و نقل ازيد من 10 حالات متفاوتة الخطورة إلى مدينة وجدة.
وفور علمها بالخبر، انتقلت الى عين المكان عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية والوقاية المدنية التي باشرت في إجراء معاينة لمعرفة أسباب وقوع الحادث المأساوي، وتم نقل المصابين لتلقي العلاجات الضرورية اللازمة بالمستشفى الجهوي الفارابي، وكذا المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.
7 تعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه وغفر له
رحمه الله وانا لله وانا. إليه راجعون
تحية تعزية ادويه واهله.
إنا لله وإنا إليه راجعون
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحذر ثم الحذر في الطرقات…
اللهم احفظ الجميع..
للأسف الشديد حرب الطرقات لازال يحصد الأرواح البريئة..
السرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير وراء كثرة حوادث السير..