بوعرفة.. قت.يل وإصابات متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب شاحنة

هبة بريس -وجدة

شهدت الطريق الرابطة بين معتركة وتندرارة على مستوى واد خنبيش، مساء أمس الخميس، حادث سير خطير، إثر انقلاب لشاحنة كان على متنها حوالي 28 شخصا.

الحادث، أسفر عن تسجيل حالة وفاة رجل يتراوح سنه بين 45 و 50 سنة، و نقل ازيد من 10 حالات متفاوتة الخطورة إلى مدينة وجدة.

وفور علمها بالخبر، انتقلت الى عين المكان عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية والوقاية المدنية التي باشرت في إجراء معاينة لمعرفة أسباب وقوع الحادث المأساوي، وتم نقل المصابين لتلقي العلاجات الضرورية اللازمة بالمستشفى الجهوي الفارابي، وكذا المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.