بوعرفة.. قت.يل وإصابات متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب شاحنة

2024-07-05 / 09:31
7

هبة بريس -وجدة

شهدت الطريق الرابطة بين معتركة وتندرارة على مستوى واد خنبيش، مساء أمس الخميس، حادث سير خطير، إثر انقلاب لشاحنة كان على متنها حوالي 28 شخصا.

الحادث، أسفر عن تسجيل حالة وفاة رجل يتراوح سنه بين 45 و 50 سنة، و نقل ازيد من 10 حالات متفاوتة الخطورة إلى مدينة وجدة.

وفور علمها بالخبر، انتقلت الى عين المكان عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية والوقاية المدنية التي باشرت في إجراء معاينة لمعرفة أسباب وقوع الحادث المأساوي، وتم نقل المصابين لتلقي العلاجات الضرورية اللازمة بالمستشفى الجهوي الفارابي، وكذا المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.

2024-07-05 / 09:31
7

مقالات ذات صلة

“سناك” للوجبات الخفيفة يرسل أزيد من 20 شخصا للمستشفى…

2024-07-05 / 09:18

طنجة..إصابة 8 أشخاص في حادثة إصطدام حافلة “ألزا” بسور…

2024-07-04 / 18:25

مصرع 6 أشخاص في حادث سير خطير ضواحي مدينة…

2024-07-04 / 12:48

انزكان.. الموت يباغث سائق طاكسي في طريقه لإيصال ركابه

2024-07-03 / 13:40

البيضاء ..سيارة تصدم “شرطي دراج” وتصيبه بكسور

2024-07-03 / 00:24

الرشيدية .. إصابة 11 تلميذا بجروح متفاوتة الخطورة في…

2024-07-01 / 22:20

اشتوكة : أب لأربعة أطفال يش_نق نفسه والدرك يفتح…

2024-07-01 / 21:03

جرسيف .. مصرع طفل غرقا بواد ملوية

2024-07-01 / 16:55

أكادير: العثور على جث.ة شخص داخل شقته والأمن يفتح…

2024-07-01 / 12:08

أكادير.. حريق يأتي على مصنع بالحي الصناعي ويخلف خسائر…

2024-07-01 / 10:36

‫7 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى