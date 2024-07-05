“سناك” للوجبات الخفيفة يرسل أزيد من 20 شخصا للمستشفى بمرتيل

هبة بريس – مكتب طنجة

تعرض أزيد من 20 شخصا لتسمم غذائي جراء تناولهم وجبات خفيفة من مطعم مشهور في شارع ميرامار بمرتيل.

وقالت مصادر محلية إن قسم المستعجلات بمستشفى بمرتيل استقبل ليلة أمس الخميس مصابين تظهر عليهم حالة تسمم جراء تناولهم لوجبات خفيفة بأحد المطاعم المشهورة بشارع ميرامار .

وقد انتقلت المصالح المختصة إلى المطعم لمعاينة الأطعمة وإجراء تحاليل مخبرية لمعرفة جودتها في انتظار اتخاذ المتعين بعد فتح تحقيق في الموضوع.