الدار البيضاء.. غرق فتاتين في انقلاب قارب للهجرة السرية بسيدي رحال

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لقيت شابتان اثنتان مصرعهما غرقا ضواحي شاطئ سيدي رحال التابع إداريا لإقليم برشيد، غير بعيد عن العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، بعدما انقلب مركب معد للهجرة السرية كانتا على متنه رفقة عدد من الأشخاص.

و حسب معطيات خاصة، فقد انقلب في ساعات مبكرة من يومه الخميس مركب للهجرة السرية بعرض البحر قبالة شاطئ سيدي رحال، و هو ما أسفر على وفاة فتاتين في العشرينيات من العمر و كذلك مصرع شخص خمسيني.

و أنقذت مصالح الوقاية المدنية و الدرك البحري حوالي عشرين شخصا كانوا على متن ذات المركب، فيما تم فتح تحقيق في النازلة لتحديد كافة ملابساتها و الوقوق على الجهات التي تقف خلف عملية تهجير هؤلاء الأشخاص و ترتيب الجزاءات القانونية بحقهم.

*الصورة من الأرشيف